Киев, 1 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посчитал нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не могут вернуться из-за карантина. Об этом глава МВД Украины сообщил у себя в Facebook.

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР», — пишет Арсен Аваков.

Министр убежден, что не стоить подвергать риску миллионы граждан ради устранения неудобств нескольких тысяч туристов. Он выразил негодование тем фактом, что 13 марта многие украинцы проигнорировали призыв президента Владимира Зеленского вернуться на родину из-за надвигающейся угрозы коронавируса.

«Каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетел из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта (!!!)», — выражает возмущение Аваков.

Он подчеркнул, что 75% инфицированных коронавирусом киевлян — недавно вернувшиеся из заграничных поездок граждане. Остальные 25% — заразились уже от них.

По словам главы МВД, у всех людей, находящихся сейчас на обсервации в отелях Киева возьмут материалы на ПЦР-тест. Если они покажут отрицательный результат, то их отвезут домой под жесткую домашнюю изоляцию с контролем со стороны полиции и санитарных врачей.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».