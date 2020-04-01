Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды в апреле

Москва, 1 апреля. Температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории РФ, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на европейской части России температура в апреле будет около нормы, а в северной части страны — выше нормы.

«Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон около нормы», — говорит Вильфанд.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, погодных аномалий в этом месяце не ожидается. Температура в среднем будет незначительно превышать норму. По словам Вильфанда, дефицит осадков ожидает Забайкалье, Бурятию и южную часть Иркутской области. В то же время их избыток будет на севере Сибири, в Кировской области и в Алтайском крае.

Ранее стало известно, какая температура способна остановить коронавирус. По словам Романа Вильфанда, вирус может «затормозиться» при условии жаркой и сухой погоды. Такая погода ожидает большую часть России в июле.

Отметим, что в последние дни марта в Москве наблюдалось резкое похолодание и снег. По прогнозам синоптиков, теплая весенняя погода на время уступит место вернувшейся зиме.