Жена хоккеиста Малкина закупалась гречкой в Майами

Вашингтон, 1 апреля. Жена российского хоккеиста, игрока клуба «Питтсбург Пингвинз» и участника сборной России по хоккею Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о распространении коронавируса в США.

Женщина отметила, что американские власти каждый день вводят новые меры по сдерживанию пандемии и ее семья боится выезжать за территорию жилищного комплекса в Майами.

«В нашем штате есть рекомендация оставаться дома, но многое закрыто. Мы не выезжаем за территорию, наши апартаменты в Майами расположены на большой территории, где есть магазин и все для жизни. Не знаю, что там за территорией. Мы боимся и не выезжаем, у нас ведь ребенок», — цитирует Кастерову «Чемпионат».

Жена хоккеиста подчеркнула, что успела запастись гречкой «когда все только началось». Она отметила, что крупа вкусная, полезная и долго храниться, поэтому ажиотажный спрос на нее не удивителен.

Кастерова сообщила, что в Майами практически невозможно закупить медицинские маски, они есть только у перекупщиков. Пачка в 100 штук обошлась семье в 250 долларов.

В настоящее время США занимают первое место по числу заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано более 188 тысяч случаев заражения, почти 3,9 тысячи человек погибли. В мире зафиксировано более 859 тысяч случаев заражения и свыше 42 тысяч летальных исходов. Вылечились более 178 человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) до 15 апреля продлила самоизоляцию команд из-за распространения коронавируса.