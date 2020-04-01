Захарова поблагодарила Филиппины за помощь с возвращением российских туристов

Москва, 1 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Филиппины за сотрудничество в операции по возвращению россиян домой в условиях карантина.

Она напомнила, что 28 марта из филиппинского города Себу в Москву были возвращены более 450 туристов. По словам Захаровой, операция по доставке россиян с разных островов Филлипин в Себу может войти в учебники по работе посольств в условиях чрезвычайных происшествий.

«Дипломаты собирали россиян в ситуации полного прекращения пассажирского сообщения на архипелаге, нарушения коммуникаций и тотальной неразберихи в стране. Их привозили в аэропорт Себу на автобусах, кораблях береговой охраны и даже самолетами и вертолетами вооруженных сил Филиппин», — говорит представитель МИД.

В связи с этим она выразила благодарность филиппинским коллегам из МИД, а также министерствам обороны, туризма и транспорта этой страны.

Рейс 28 марта был лишь «первой частью филиппинской эпопеи». Она говорит, что после этого на острове Лусон российских туристов вывозили на посольском автобусе со спецпропуском. По ее словам, дипломаты за россиянами ехали 9 часов в одну сторону, — сами они бы не выбрались из-за ограничения движения и запрета покидать гостиницы. Совместными усилиями дипломатам удалось организовать вылет второго самолета 31 марта.

«Пишу для того, чтобы вы знали — важны все. По-настоящему. Не все получается. Но мы стараемся», — пишет она у себя в Facebook.

Ранее Мария Захарова говорила, что российская сторона и власти Катара прилагают максимум усилий, чтобы помочь вернуться на родину застрявшим там гражданам России.

Напомним, что РФ с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян на родину.