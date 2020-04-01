Диетолог дала советы, как не растолстеть на карантине

Москва, 1 апреля. Диетологи рекомендуют россиянам сбалансировать свое питание и больше двигаться в период карантина, передает ТАСС.

Напомним, что во многих регионах России ввели режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать пределы домов только ради походов в продуктовые магазины и аптеки, получения медпомощи и выгула питомцев.

Эксперты говорят, что, находясь дома, человек тратит меньше энергии, соответственно нужно потреблять меньшее количество калорий. Однако рацион должен включать достаточное число белков, жиров, углеводов.

«Белки — это мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца. Углеводы — это овощи и фрукты. То есть у нас должно быть мясное блюдо обязательно с овощным гарниром», — говорит диетолог Елена Чедия.

Диетолог говорит, что гарнира должно быть больше, так как он занимает значительный объем в желудке, благодаря чему быстрее приходит чувство насыщения. Она подчеркивает, что калорийность овощей значительно ниже, чем макаронные изделия или крупы.

Она также говорит, что от «ничегонеделания» также возникает аппетит. Она рекомендует питаться дробно и часто — не реже трех раз в день. В качестве промежуточных перекусов идеально подойдут продукты с малым количеством углеводов: несладкие йогурты, творог, молочные продукты и т. д.

По словам Чедии, не стоит есть много бананов, так как они содержат большое количество углеводов. Также большое количество усваиваемых углеводов содержится в персиках, дынях, инжире. Она отметила в авокадо содержится много жира.

«Количество жира в авокадо — от 17% до 40%. Это как кусок сала вообще съесть», — объясняет диетолог.

Диетологи также напоминают о важности физической активности. Регулярная зарядка и упражнения благоприятно повлияют на здоровье и самочувствие.