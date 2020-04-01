Россиян предупредили о новом способе мошенничества с возвратом авиабилетов

Москва, 1 апреля. В России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич.

Как передают «Известия», новая схема мошенничества появилась в последние недели. Преступники звонят россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за перелеты, которые сорвались из-за пандемии коронавируса. Якобы для возврата денег мошенники узнают данные банковских карт.

В Сбербанке, Газпромбанке, «Открытии», банках «Абсолют» и «Зенит» изданию сообщили, что уже знакомы с такой схемой обмана.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов отметил, что число подобных преступлений растет, поскольку из-за паники на фоне пандемии люди становятся менее бдительными.

Напомним, Российская Федерация с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ. Всем пассажирам авиакомпании обещали вернуть деньги за билеты в полном объеме.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что под предлогом помощи в условиях пандемии COVID-19 мошенники обокрали пожилую москвичку, соблюдающую режим самоизоляции. 28 марта к пенсионерке пришли две девушки в медицинских масках и перчатках — они сообщили, что принесли коробку с бесплатными продуктами от органов соцзащиты. Войдя в квартиру, они украли паспорт и сбережения женщины.