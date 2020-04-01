Трамп назвал выявленные Минюстом США нарушения позором для ФБР

Вашингтон, 1 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал выявленные по итогам проверки генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца нарушения позором для Федерального бюро расследований (ФБР).

«Посмотрите на доклад, который подготовил генеральный инспектор Хоровитц. То, что произошло, является позорным. Это позор. <...> Их поймали с поличным», — заявил во вторник Трамп.

Хоровитц ранее объявил о выявлении новых нарушений в работе ФБР, которые связаны с оформлением документов в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). В Минюсте в частности отмечают, что не получили доступ к ряду сопроводительных документов к заявкам на слежку, которые необходимы по закону. В этих документах сотрудники бюро должны обосновать, что заявка основана на достоверных фактах.

Проверка проводилась после того, как в конце 2019 года генеральный инспектор Минюста США опубликовал доклад о начале слежки за предвыборным штабом Трампа. Хоровитц заявил, что не нашел документальных подтверждений тому, что на решение о начале дела повлияли «политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация».

В то же время иинспектор выявил в работе ФБР ряд «значительных ошибок и недочетов». Его беспокойство вызвали «неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты» и недостаточный контроль «определенных аспектов расследования», в том числе в процессе получения санкции на наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем.

Весной прошлого года Минюст США обнародовал итоговый доклад о проверке спецпрокурора Роберта Мюллера, который утверждал, что в 2016 году Москва якобы пыталась воздействовать на ход президентской избирательной кампании в США. Мюллер признал, что расследование не обнаружило сговора Трампа с Россией.

Сам президент США неоднократно называл расследование «охотой на ведьм» и отрицал выдвигаемые обвинения. Россия также много раз отвергала предположения американской стороны о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что экс-директора ФБР Джеймса Коми заподозрили в причастности к сливу в СМИ информации из перехваченного хакерами российского документа.