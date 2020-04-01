Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Москва, 1 апреля. Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США, сообщает Министерство обороны РФ.

«Самолет ВКС РФ с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — сказано в сообщении.

По словам представителя администрации США, американские власти ожидают прибытия самолета в среду. Он подтвердил, что самолет доставит в Америку средства защиты и медицинские принадлежности.

31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке помощи во время телефонных переговоров 30 марта.

Песков подчеркнул, что «предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда производители медицинского оборудования в США наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

Ранее сообщалось, что американские власти ждут самолет с медоборудованием из России в среду и намеры незамедлительно ввести в эксплуатацию все одобренные американским Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов предметы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 181 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 3,6 тыс. человек скончались.