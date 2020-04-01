В Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Петрозаводск, 1 апреля. Власти Карелии ограничили продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Спиртные напитки будут продаваться только четыре часа в первой половине дня.

С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции. Согласно распоряжению местных властей, выходить на улицу можно только в исключительных случаях: на работу, в магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять собаку, пойти на работу. При себе жители должны иметь паспорт.

«Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной продукции с 10.00 часов до 14.00 часов», — цитирует РИА Новости документ.

По данным на 31 марта, коронавирус в Карелии подозревается у двух человек, их анализы пока не готовы.

Вспышку коронавируса нового типа впервые зафиксировали в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. Инфекция успела распространиться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Согласно последним данным, количество случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 23 скончались.

Отметим, ранее главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса COVID-19. В разговоре с «Газетой.ру» он заявил, что обеззараживание организма с помощью спирта — это миф. Он подчеркнул, что алкоголь вызывает токсическое действие, «тем самым ситуация усугубляется и выздоровление замедляется».