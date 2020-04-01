В Госдуме предостерегли первоапрельских шутников от распространения фейков о COVID-19

Москва, 1 апреля. Первоапрельские шутки, в том числе по поводу коронавируса, имеют право на существование, однако распространение недостоверной информации недопустимо, заявил первый заместитель представителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Напомним, в марте 2019 года парламент принял пакет законов о блокировке фейков и административном наказании за их распространение. Одним из соавторов законопроекта был и Вяткин.

По его словам, первоапрельские шутки никто не отменял, но важно знать меру в юморе.

«Я могу только процитировать классика: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Особенно в нынешней ситуации», — процитировал Тютчева парламентарий.

Он подчеркнул, что в социальных сетях ожидается увеличение доли шуточного контента о коронавирусе. Вяткин предостерег интернет-пользователей от распространения ложной информации под видом достоверной.

«Если идет подача под видом официальных сообщений, со ссылкой на некий источник, когда зачастую сознательно вбрасывается информация, чтобы посеять панику — это уже не шутки, и это будет подпадать под действие закона», — отметил Вяткин.

Депутат напомнил, что недавно Государственная дума приняла пакет законов, которые касаются ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Они предполагают не только административное, но и уголовное наказание.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.