Вашингтон, 1 апреля. Власти США ждут самолет с медоборудованием из России 1 апреля и планируют ввести в эксплуатацию все одобренные американским Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов предметы незамедлительно. Об этом во вторник заявил представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга.

«Мы ожидаем, что Россия завтра доставит самолет со средствами личной защиты и [медицинскими] принадлежностями», — цитирует представителя американской администрации ТАСС.

По его словам, власти США незамедлительно введут в эксплуатацию все необходимые предметы, которые будут одобрены Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при американском Министерстве здравоохранения и социальных служб.

В ответ на вопрос о возможности ответной помощи представитель администрации США отметил, что Вашингтон также направляет оборудование и припасы в другие страны и продолжит это делать по мере возможностей «еще больше».

По информации Университета Джонса Хопкинса в США зафиксировано свыше 188 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3,8 тысячи человек умерли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолет с помощью для борьбы с коронавирусом может вылететь в США во вторник. По его словам, об этом говорили по телефону в понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает RT.

Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, подробное описание подозрительно схожего вируса было опубликовано американскими учеными в журнале Nature Science в 2015 году.