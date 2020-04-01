РФ уличила Киев в попытке использовать COVID-19 для отказа от обязательств по Донбассу

Вена, 1 апреля. Киевские власти используют ситуацию вокруг пандемии коронавируса как повод отказаться от обязательств по урегулированию в Донбассе, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам диплома, объяснить какими-то другими причинами поведение украинских переговорщиков и киевских властей в целом «очень сложно».

«Думаю, что на фоне ситуации с коронавирусом и введенных чрезвычайных мер, наверное, есть какие-то планы под шумок отступить от своих обязательств», — заявил Лукашевич РИА Новости.

Последние заявления Киева, по словам Лукашевича, говорят о том, что Украина не собирается выполнять ни комплекс мер, ни поручения «нормандской четверки», которые президент Украины Владимир Зеленский подписал на саммите в Париже в декабре прошлого года.

По мнению постпреда РФ, сложившиеся ситуация дает возможность Киеву «и дальше утюжить жителей Донбасса артиллерией и минометами, пока они не согласятся на условия Киева».

Отметим, во вторник министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинские чиновники, вбрасывая дезинформацию о состоянии Минского переговорного процесса, пытаются уклониться от выполнения взятых на себя обязательств. По ее словам, для Киева стало проблемой даже выполнение договоренностей, принятых в Минске 11 марта.

Днем ранее главы МИД Франции и Германии заявили, что в связи с пандемией коронавируса на востоке Украины должен быть установлен режим прекращения огня. В совместном документе говорится, что Париж и Берлин «призывают все стороны конфликта на востоке Украины выполнять призыв генсека ООН к прекращению огня».

С 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. После государственного переворота в Киеве жители восточных регионов объявили о своей независимости. В ответ на это киевское правительство ввело войска на территорию Донбасса. В общей сложности жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.