Эксперт Fitch предрек миру самый крупный энергетический кризис в истории

Москва, 1 апреля. Мир находится в крупнейшем энергетическом кризисе в новейшей истории, однако его пик еще впереди, заявил аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению эксперта, второй квартал этого года будет самым сложным. Он ознаменуется падением спроса из-за карантинных мер, которые введут еще большее число государств.

«Ситуация усугубится ростом добычи в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК — Эр-Рияд после отказа Москвы снижать добычу пока декларирует решимость увеличить свою долю рынка», — говорит Маринченко.

Он говорит, что из-за масштабного перепроизводства нефти хранилища по всему миру могут заполниться до предела, и тогда кому-то придется снижать добычу. Он подчеркивает, что это крупнейший энергетический кризис в новейшей истории.

Маринченко утверждает, что на восстановление рынка можно рассчитывать лишь с начала третьего квартала и при условии улучшения эпидемиологической обстановки в мире.

Ранее главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди заявил, что во втором квартале текущего года в США возможен резкий рост безработицы, который может побить прежние рекорды. По прогнозам эксперта, в середине 2020 года уровень безработицы в Америке превысит 10,8%, которые были зафиксированы в 1982 году.