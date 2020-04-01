Лолита рассказала, как на ее мать напали в Киеве из-за русской речи

Москва, 1 апреля. Певица Лолита Милявская рассказала, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи. После этого случая она наняла охрану для своей семьи.

«Она шла из школы, вела Еву (дочь певицы. — Прим. ФАН), средь бела дня. Она говорила по-русски, и сзади раздался удар», — рассказала певица в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Когда произошел данный случай, она не уточнила. По словам Лолиты, нападавший спросил «на чистом украинском», почему она разговаривает на «собачьем языке». Девочку мужчина, которого певица назвала «психопатом», не тронул. После нападения, Милявская наняла охранников для своей семьи.

Гордон же отметил, что в Киеве в основном разговаривают на русском языке.

В апреле 2017 года Лолита Милявская узнала о запрете на въезд на Украину. Как рассказывала артистка, о табу ей сообщили, когда сняли с поезда украинские пограничники около Конотопа. Как оказалось, украинские службы заранее знали, на каком поезде едет Лолита. Причиной для запрета на въезд стал концерт в Керчи, проведенный в честь Дня спорта для семей с трудными детьми и детей-сирот в 2015 году. Артистка удивилась оперативной реакции украинских спецслужб.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были, в частности, введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Нападки на русский язык стали причинами огромного числа скандалов на Украине. К примеру, в феврале стало известно, что украинская компания-перевозчик приняла решение об увольнении водителя, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку и ее спутницу.

А президент Украины Владимир Зеленский, в своей речи на инаугурации говоривший на русском языке, позднее заявил, что будет защищать украинский язык, передавал RT.