Трамп нашел плюсы в пандемии коронавируса

Вашингтон, 1 апреля. Президент США Дональд Трамп рассказал о неожиданной пользе коронавируса во время брифинга в Белом доме.

Как утверждает глава государства, распространение коронавируса имеет и положительные последствия. Например, вирус может приучить американцев к полезным привычкам в быту. По словам Трампа, в будущем такая предосторожность поможет людям избегать гриппа.

Дональд Трамп также упомянул привычку регулярно мыть руки, а также о том, что стоит соблюдать дистанцию с окружающими людьми. Также президент США предупредил американцев, что в связи с пандемией коронавируса ближайшие две недели будут «очень болезненными».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 181 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 3,6 тыс. человек скончались.

Ранее находящаяся на самоизоляции блогер Настя Ивлеева также перечислила плюсы от коронавируса. В частности, она выделяет возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год. Также она намеревается «похудеть или пожирнеть», приготовить топ-10 блюд из гречки и выкинуть старые вещи из дома.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.