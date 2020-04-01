Российские ученые нашли способ убить коронавирус

Москва, 1 апреля. Ученые из Сколково нашли способ эффективно уничтожать бактерии, грибки, вирусы и вызывающий COVID-2019 коронавирус SARS-CoV-2.

Жидкость «Мегнарил» получается в результате добавления в воду холодной плазмы (газа из заряженных и незаряженных частиц). Из-за этого атомы теряют некоторые электроны и не могут соединиться в молекулу H2O, в жидкости образуются разные формы кислорода и водорода, которые повреждают вирусы.

Такая жидкость разрушает белки и убивает патогены, отмечают авторы разработки. После высыхания «Мегнарил» ничего не оставляет на обработанной поверхности.

Бороться с вирусами жидкости также помогает хлорноватистая кислота, которая получается в результате распада под действием плазмы соли хлорноватистого натрия.

«Науке уже известно, что одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген», — цитирует главу компании «Магнарил аква лаб» (базируется в Сколково) Дмитрия Балаболина газета «Известия».

Использовать «Мегнарил» можно для обработки различных поверхностей и медицинских масок, а также для распыления в воздухе. Такая вода безопасна для человека. В случае запуска жидкости в производства ее стоимость составит около 100 рублей за 1000 литров.

Вспышку коронавируса нового типа впервые зафиксировали в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. Инфекция успела распространиться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Согласно последним данным, количество случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались.