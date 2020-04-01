Российские туристы рассказали, как справляются с хандрой после закрытия границ

Москва, 1 апреля. Российские путешественники рассказали, как им удается справиться с послеотпускной хандрой во время пандемии коронавируса.

Согласно результатам исследования сервиса Aviasales, большая часть опрошенных (45%), чтобы побороть сплин, мечтают о будущих поездках и планируют, как они проведут эти путешествия. 29% респондентов пытаются найти утешение в работе.

Как передает «Лента.ру», 17% участников опроса привыкли справляться с хандрой, пересматривая фото из старых поездок, 9% — делятся впечатлениями, публикуя посты в соцсетях.

Пандемия коронавируса повлияла практически на все секторы мировой экономики. Туристическая индустрия несет огромные убытки вследствие закрытия границ между странами. На пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова подчеркнула, что положение туротрасли сейчас очень тяжелое и не изменится в ближайшие 2,5 месяца. К тому же не исключено, что для отелей ситуация еще может усугубиться, если приедет много врачей, которых нужно будет где-то размещать.

Напомним, Российская Федерация с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ. С 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч граждан РФ, в том числе более 13 тысяч человек из стран, авиасообщение с которыми уже было ограничено.