Вашингтон, 1 апреля. Американских медработников начали увольнять за слова о нехватке оборудования для лечения больных с коронавирусом, сообщает The Hill.

На прошлой неделе был уволен врач отделения неотложной помощи в штате Вашингтон из-за критики условий труда в больнице, где он трудился в течение 17 лет. Была уволена и медсестра из Чикаго, которая говорила коллегам о недостаточной защите выданных им защитных масок.

Как сообщает издание, из-за того, что Штаты готовятся к резкому росту заболеваемости, руководство медучреждений предупреждает своих работников о запрете публично говорить об условиях труда, а также о нехватке медицинских масок, халатов, оборудования и аппаратов ИВЛ.

Недавно США обогнали Китай по количеству жертв коронавируса. Согласно последним данным, в Соединенных Штатах скончались 3,4 тыс. человек. По общему количеству смертей Америка уступает лишь Италии и Испании. Общее число инфицированных в США составляет 184 тыс. человека, что является наибольшим показателем среди всех государств.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что жертвами заболевания в Штатах могут стать от 100 тыс. до 200 тыс. американцев.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».