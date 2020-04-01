Умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон

Вашингтон, 1 апреля. В возрасте 96 лет умер лауреат Нобелевской премии по физике, американский ученый Филип Уоррен Андерсон. Об этом со ссылкой на дочь скончавшегося сообщила во вторник газета The New York Times.

Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике вместе с Джоном Хазбруком Ван Флеком и Невиллом Фрэнсисом Моттом в 1977 году «за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем».

Ученый известен как один из создателей теории неупорядоченных систем. Кроме того Андерсон разработал теорию «грязных» сверхпроводников, количественную теорию ферромагнетизма и совместно с Джоном Роуэллом подтвердил экспериментально существование эффекта Джозефсона.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску лауреату Нобелевской премии, академику Российской академии наук, физику Жоресу Алферову.