Худрук МХАТа Бояков рассказал, как в театре «раскачивали ситуацию» после ухода Дорониной

Москва, 1 апреля. Действующий художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков развеял слухи о конфликте вокруг ухода экс-худрука Татьяны Дорониной в 2018 году.

Напомним, что Доронина руководила МХАТом с 1987 года. Однако в 2018 году она не покинула театр. Доронина заняла пост почетного президента, а также возглавила художественный совет.

По словам Боякова, конфликта с Дорониной не было. Было раскачивание ситуации со стороны отдельной части коллектива. Он отмечает, что в последние годы в театре хромала дисциплина. Некоторые актеры недостаточно серьезно относились к репетициям.

«Это 20–30% состава, не больше. Эти актеры не захотели работать с новыми нагрузками, в новых условиях, с новой дисциплиной. Так получилось, что нескольких человек я уволил за алкоголь», — говорит нынешний худрук.

Бояков подчеркивает, что период руководства Дорониной — важная эпоха не только в истории МХАТа, но и всего русского театра.

«Это была невероятная история консервации, осуществленной Дорониной. Именно консервации! Театр был закрыт для критиков, закрыт для театроведов, в театре фактически не работали приглашенные актеры, режиссеры и драматурги», — рассказывает Эдуард Бояков, отмечая, что в этом были свои минусы и плюсы.

Бояков говорит, что приход нового художественного руководителя влияет на настроения в коллективе. Всегда появляется группа недовольных.

«Вот и сейчас она возникла и начала всячески раскалывать труппу, воздействовать на Доронину, рисовать апокалиптические картины «гибели русского традиционного театра», — говорит он.

Тем не менее сейчас репертуар театра расширяется, число зрителей увеличивается. Бояков подчеркивает, что впервые за десятилетия театр теперь выезжает на серьезные гастроли.

Ранее во МХАТе отреагировали на скандальный уход актера Александра Домогарова. Домогаров заявил, что причиной его ухода из театра стали сложные отношения с руководством.