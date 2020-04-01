«Победа» прекратила все полеты

Москва, 1 апреля. Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», останавливает все полеты с 1 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

В компании пообещали вернуть деньги в полном объеме клиентам отмененных рейсов. Средства переведут на счет в личном кабинете, в течение года на них можно будет оформить билет на любые рейсы компании, сообщают «Известия».

Напомним, Российская Федерация с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ. С 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч граждан РФ, в том числе более 13 тысяч человек из стран, авиасообщение с которыми уже было ограничено.

До 29 марта МИД формировал списки россиян, которым нужна помощь в возвращении домой. Совместный план эвакуации должны предоставить Минтранс и МИД. Вывозить туристов будут с участием Минобороны, «Аэрофлота» и специального летного отряда компании «Россия».

В понедельник Росавиация определила временные квоты на возвращение россиян из-за рубежа в связи с пандемией COVID-19, передавала «Газета.ру». Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт «Шереметьево» с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. В других аэропортах поток ограничен 200 пассажирами.