Посол РФ в США надеется, что встреча «пятерки» Совбеза ООН позволит миру сплотиться

Вашингтон, 1 апреля. Планируемая встреча лидеров стран – участниц постоянной «пятерки» Совета Безопасности ООН может помочь мировому сообществу отказаться от конфронтационного мышления. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат дал интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today. В нем он выразил надежду, что встреча постоянных членов Совбеза ООН позволит мировому сообществу сплотиться вокруг созидательной повестки дня.

С инициативой проведения такого саммита ранее выступил президент России Владимир Путин. Антонов подчеркнул, что пока у него не конкретных договоренностей на этот счет. Сейчас ведется обсуждение возможной даты и места проведения саммита. Повестка дня также еще не сформирована. Однако остальные участники «пятерки» подтвердили, что готовы вести диалог в формате, который предложила Россия.

«Саммит – это наше предложение мировому сообществу отказаться от конфронтационного мышления и сплотиться вокруг созидательной повестки дня», — заявил Антонов.

Напомним, что с данной инициативой Владимир Путин выступил в конце января на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Он предложил провести саммит постоянных членов Совбеза ООН — России, США, Франции, Китая и Великобритании. Путин отметил, что согласен провести встречу «в любой точке мира». Ранее его инициативу уже поддержали во Франции и Китае.