Антонов заявил о готовности РФ «хоть сегодня» договориться с США о продлении ДСНВ

Вашингтон, 1 апреля. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы немедленно договориться с Вашингтоном о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Интервью с российским дипломатом публикует журнал американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

«Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали», — сообщил Антонов.

Посол отметил, что Россия приступит к реализации необходимых внутригосударственных мер незамедлительно, если США даст согласие. Он выразил надежду, что Вашингтон в ближайшем будущем определится с подходами по ДСНВ, так как срок действия договора истекает в феврале 2021 года и «остается все меньше времени».

В ответ на вопрос о возможном признании Госдумой РФ потенциального решения президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о продлении ДСНВ, Антонов отметил, что «не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении».

Дипломат также напомнил, что президент России «ясно обозначил позицию по ДСНВ» в начале декабря 2019 года, когда сообщил «о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий». Однако, по словам посла, «представители американской администрации» продолжают говорить, что «время терпит», так как пролонгацию договора якобы можно формализовать за считаные дни.

Антонов подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла, что продление ДСНВ — продолжительный процесс, требующий соблюдения внутренних законодательных процедур. Однако в ответ поступают «неоднозначные комментарии». Дипломат привел в пример прозвучавшее 9 марта в ходе брифинга неназванного «старшего должностного лица» Госдепа США высказывание о характере взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в России.

«Замечу лишь, что по опыту рассмотрения аналогичных документов в Федеральном собрании нашей стране потребуется несколько месяцев», — заключил Антонов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Вашингтон хочет, чтобы ДСНВ охватывал новые и разрабатываемые российские системы, в том числе подводный аппарат «Посейдон».