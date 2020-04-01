Белый дом прогнозирует гибель сотен тысяч американцев из-за коронавируса

Вашингтон, 1 апреля. От 100 тыс. до 200 тыс. человек могут скончаться в США в результате заражения коронавирусом. Такой прогноз представила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс.

«Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей», — заявила она журналистам в Белом доме.

Как уточнила специалист, прогнозы в основном основываются на данных, полученных от властей штата Нью-Йорк.

По данным на 31 марта, в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции погибли 3415 человек. Количество смертей от заболевания превысило китайский показатель, передавала «Газета.ру». Инфекцией в стране заразились 174 тысячи человек. Сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. К вечеру вторника число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

Ранее сообщалось, что главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди прогнозирует во втором квартале 2020 года резкий рост безработицы в США, который может побить все возможные рекорды. По его данным, уже в середине текущего года безработица в Соединенных Штатах превысит уровень 10,8%, который был зафиксирован в 1982 году.

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил американцев, что в связи с пандемией коронавируса ближайшие две недели будут «очень болезненными». После этого, выразил надежду глава Белого дома, американцы «увидят свет в конце тоннеля».