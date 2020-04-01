Сидящим на карантине россиянам рассказали о правилах по уходу за кожей

Москва, 1 апреля. Карантин — прекрасный шанс дать своей коже отдохнуть, поэтому от декоративной косметики лучше отказаться в пользу уходовых процедур, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По словам специалиста, кожа лица адаптирована к окружающей среде, поэтому не стоит лишний раз туда вмешиваться.

«Находясь дома, не надо использовать косметические средства, в том числе не нужно слишком агрессивно очищать кожу. Кожное сало нужно для защиты, и не стоит чересчур обезжиривать кожу», — советует Едемский.

Он подчеркивает, что кожа станет лишь здоровее и красивее, если на некоторый период отказаться от косметических средств. Врач рекомендует уделить появившееся свободное время увлажняющим маскам и прочим процедурам. Он добавил, что в это время можно также использовать скрабы. По его словам, отсутствие косметики позволит снизить травмирующие и воспалительные эффекты использования скрабов.

Также специалист советует регулярно проветривать жилое помещение — недостаток свежего воздуха может негативно отразиться на коже.

«После недели дома можно выйти похорошевшими и посвежевшими, если не впадать в панику и ипохондрию, а наслаждаться ситуацией и посвятить время себе», — резюмирует Алексей Едемский.

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