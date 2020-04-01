Трамп анонсировал переговоры США, РФ и Саудовской Аравии по ценам на нефть

Вашингтон, 1 апреля. Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, объяснив эту инициативу необходимостью поддержать нефтяную промышленность.

«Они (РФ и Саудовская Аравия – Прим. ФАН) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять [нефтяную] промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции.

Американский президент отметил, что низкие цены на нефть полезны для американских авиакомпаний, но, в то же время, наносят ущерб нефтяной промышленности США.

Также Трамп рассказал, что провел «хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты, пишет «Газета.ру».