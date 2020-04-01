Донецк, 1 апреля. ВСУ обстреляли центр Горловки, повреждены 6 автобусов городского транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в ТТУ. Повреждены или полностью вышли из строя шесть новых автобусов «Донбасс», — заявил глава администрации.

Ранее сообщалось, что под обстрел украинских силовиков попали населенные пункты Коминтерново (ДНР) и Березовское (ЛНР). Отмечается, что населенный пункт Березовское был обстрелян ВСУ во время фиксирования представителями СЦКК и Генпрокуратуры ЛНР последствий предыдущего обстрела. В результате обстрела повреждены 2 жилых дома.

С 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитный гражданский конфликт. После государственного переворота в Киеве жители восточных регионов объявили о своей независимости. В ответ на это киевское правительство ввело войска на территорию Донбасса. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.