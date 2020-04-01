Рим, 1 апреля. Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini сообщил, что переоборудует часть своих мастерских завода в Сант-Агата Болоньезе для пошива хирургических масок и защитных средств для лица, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что произведенные защитные средства будут переданы больнице Сант'Орсола-Мальпиги в Болонье, медики которой противостоят пандемии коронавируса.

«В такой чрезвычайной ситуации, как та, что происходит сейчас, мы чувствуем необходимость внести конкретный вклад. Поэтому мы решили поддержать больницу Сант'Орсола-Мальпиги, учреждение, с которым у нас сложились многолетние сотруднические отношения...» — заявил гендиректор Lamborghini Стефано Доменикали.

Он отметил, что «мы победим в этой войне вместе, поддерживая тех, кто борется с пандемией на передовых». Планируется, что компания будет выпускать 1 тыс. масок и 200 защитных экранов в день.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране инфицированы 105 тыс. человек. Скончались 12 тыс. пациентов. Как отмечает RT, лишь за минувшие сутки от коронавируса скончались 837 итальянцев.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».