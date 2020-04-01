Захарова рассказала о принимаемых мерах по возвращению застрявших в Катаре россиян

Москва, 1 апреля. Российская сторона и власти Катара прилагают максимум усилий, чтобы помочь вернуться на родину застрявшим там россиянам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С 31 марта было сокращено количество чартеров для вывоза граждан РФ из-за рубежа. С этой даты прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществляется только через аэропорт «Шереметьево».

По словам Захаровой, «российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию».

Российская Федерация с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ. С 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч граждан РФ, в том числе более 13 тысяч человек из стран, авиасообщение с которыми уже было ограничено.

До 29 марта МИД формировал списки россиян, которым нужна помощь в возвращении домой. Совместный план эвакуации должны предоставить Минтранс и МИД. Вывозить туристов будут с участием Минобороны, «Аэрофлота» и специального летного отряда компании «Россия».

Ранее Федеральному агентству новостей также стало известно о россиянах, которых COVID-19 буквально запер в Гватемале, в Боливии, Таиланде, Индии, Египте, ОАЭ и европейских странах. Сообщалось также, что российских путешественников, которые не успели вылететь из Мавритании до закрытия границ, включили в списки граждан, которым требуется содействие в возвращении на родину.