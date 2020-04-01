В России проведут индексацию социальных пенсий

Москва, 1 апреля. Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1% с 1 апреля. Повышение коснется примерно 4 миллионов человек.

Как отметили в министерстве труда, также повышение затронет пенсии по государственному пенсионному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и ряд других.

Руководитель Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что индексация коснется почти четырех миллионов пенсионеров. Из них более трех миллионов являются получателями социальных пенсий. Общие расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, то есть почти 22 миллиарда рублей до конца текущего года, пишет газета «Известия».

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. Парламентарий считает, что на фоне падения цены нефти и курса рубля, а также пандемии коронавируса эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос.