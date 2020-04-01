Трамп пообещал «свет в конце тоннеля» после двух «болезненных недель» в США

Вашингтон, 1 апреля. Президент США Дональд Трамп предупредил американцев, что в связи с пандемией коронавируса ближайшие две недели будут «очень болезненными».

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», — сообщил Трамп на брифинге.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 13.38 по местному времени (20.38 по Москве) вторника, в США зарегистрированы свыше 181 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более 3600 человек умерли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Песков отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали эту помощь во время телефонных переговоров 30 марта, сообщила «Газета.ру».

Отметим, что ряд экспертов высказал предположение, что за появление коронавируса ответственен Вашингтон. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков недавно сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Эксперт отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».