ВОЗ высоко оценила предпринятые Россией меры по борьбе с COVID-19

Москва, 31 марта. Предпринятые Россией меры могут предотвратить быстрый рост числа инфицированных коронавирусом в стране, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мне кажется, что масштабные действия, которые предпринимает Россия, могут помочь: мы не будем идти путем, когда так быстро будет расти число новых случаев», — заявила представитель ВОЗ.

По словам Вуйнович, далеко не все государства миновали пик по заболеваемости коронавирусом. Она говорит, что главным достижением является замедление темпов распространения болезни.

Ранее RT сообщало, что согласно данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом по всему миру превышает 754,9 тыс. человек. Жертвами заболевания стали 36,5 тыс. пациентов.

Недавно стало известно, что 9 сотрудников структур ООН в Женеве заразились коронавирусом. Положительный тест на вирус сдали сотрудники Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.