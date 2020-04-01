Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Дюссельдорф, 1 апреля. Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма. Своей заявление она сделала во время трехчасовому интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Она не дала прямого ответа на вопрос о том, кому принадлежит Крым. По ее словам, она не политик, и принципиально не изучает историю. Певица подчеркнула, что для нее важно, чтобы «никто не убивал».

«Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: «Мой!», — ответила Милявская.

Исполнительница напомнила, что Россия серьезно улучшила как инфраструктуру на полуострове, так и условия жизни его жителей, пишет «Газета.ру».

«Украина не сражалась за Крым, но Россия построила там аэропорт, построила хоть одну дорогу. Когда людям хорошо, они говорят: «Ребят, извините, мы не будем за вас голосовать, нам и так хорошо», — сказала она.

Напомним, в апреле 2017 года Лолита Милявская узнала о запрете на въезд на Украину. Как рассказывала артистка, о табу ей сообщили, когда сняли с поезда украинские пограничники около Конотопа. Как оказалось, украинские службы заранее знали, на каком поезде едет Лолита. Причиной для запрета на въезд стал концерт в Керчи, проведенный в честь Дня спорта для семей с трудными детьми и детей-сирот в 2015 году. Артистка удивилась оперативной реакции украинских спецслужб.

Всенародный референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.