Врач развеяла мифы о пользе употребления алкоголя при коронавирусе

Москва, 1 апреля. Врач-нарколог Анастасия Игнатова категорично развеяла мифы о пользе употребления алкоголя при коронавирусе. Она подчеркивает, что спиртное не только не спасает от заражения, но и снижает иммунитет, а значит несет прямые риски для заражения.

В интервью «Вечерней Москве» врач подчеркнула, что алкоголь не гарантирует защиту от COVID-19.

«Уже давно доказано, что алкоголь снижает иммунитет человека, и, употребляя спиртное, мы открываем инфекции дорогу в свой организм», — заявила Игнатова.

Она отметила, что ни один алкогольный напиток, принимаемый перорально, то есть вовнутрь, не способен обезопасить даже от сезонных заболеваний.

Врач рекомендовала во время режима самоизоляции разнообразить свой рацион большим количеством фруктов и овощей, пить больше жидкости, а спиртосодержащие вещества использовать только в качестве антисептика.

Ранее главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса COVID-19. В разговоре с «Газетой.ру» он заявил, что обеззараживание организма с помощью спирта — это миф. Он подчеркнул, что алкоголь вызывает токсическое действие, «тем самым ситуация усугубляется и выздоровление замедляется».

Эксперты «Росконтроля» ранее предупредили россиян о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть во время соблюдения режима самоизоляции или карантина. Среди них, в частности, бессонница, раздражительность, снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний. Чтобы обезопасить себя, в меню обязательно должен быть белок: мясо, рыба, творог или яйца.