Тунис, 1 апреля. Сотни тунисцев митинговали в рабочем квартале Туниса против коронавируса, требуя экономических мер поддержки от правительства.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены 362 случая заражения коронавирусом. Скончались 10 пациентов.

Недавно власти Туниса продлили карантин в стране из-за пандемии коронавируса еще на 2 недели. Теперь ограничительные меры будут действовать в стране до 19 апреля. Президент Туниса Кайс Саид призвал не допускать «перегибов» при реализации ограничительных мер. За соблюдением карантина в стране наблюдают армия, также задействованы вертолеты.

В последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».