Кристина Асмус не может наладить отношения с матерью

Москва, 1 апреля. Актриса Кристина Асмус призналась, что не может наладить отношения с матерью. По словам супруги Гарика Харламова, сейчас она находится с ней в ссоре, однако хотела бы помириться, воспользовавшись помощью психолога.
Актриса в апреле отпразднует свой 32-й день рождения. Многие считают, что раз Асмус является женой комика Гарика Харламова, то она – веселый и открытый человек. Сама же актриса неоднократно рассказывала, что относится к себе строго, особенно в сфере внешности.
«У меня ужас какое количество комплексов. Реально! А парюсь по поводу всего, что есть. Комплексы от того, что в детстве лишний раз по головке не погладили», — рассказала она.
По ее словам, ее проблемы уходят корнями в детство. Асмус призналась, что у нее сложные отношения с матерью, однако она хотела бы их улучшить при помощи психолога. Актриса предположила, что одной из проблем в примирении является наличие у нее своей собственной семьи.
«Я не хотела бы, чтобы какие-то неполноценные отношения были у моего ребенка с бабушкой, дедушкой. Я хочу это решить. Родители не вечны, они уже не такие молодые. Я сильно переживаю по этому поводу. Это сейчас моя главная боль», — рассказала она в передаче для YouTube-канала PeopleTalk TV.
Напомним, после выхода фильма «Текст» пользователи соцсетей устроили настоящую травлю Кристине Асмус и ее супругу — юмористу и резиденту Comedy Club Гарику Харламову. В Интернете даже призывали отобрать у звездной пары маленькую дочь.
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