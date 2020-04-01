Медведчук объяснил, что даст Киеву отказ от блокады Донбасса и санкций против РФ

Киев, 1 апреля. Отказ от блокады Донбасса и антироссийских санкций позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, отказ от блокады Донбасса даст Украине 1,5-2% ВВП.

«Мы должны отказаться от санкций в отношении России, к которым мы присоединились вслед за ЕС, восстановить экономические отношения с РФ и странами СНГ», — говорит парламентарий.

Он подчеркнул, что именно рынок России и СНГ мог стать бы перспективным направлением для экспорта украинской продукции и благоприятно повлиять на экономику страны.

Также Медведчук привел данные, согласно которым экономика Украины потеряет 4% ВВП, если карантин продлится до мая и 9% ВВП, если введенные меры будет действовать до лета. Политик отметил, что это крах экономики страны, сравнимый с тем, который был в 2015 году.

В представленном Медведчуком антикризисном плане основной приоритет делается на сохранение социальных гарантий для населения. Он отметил, что пенсионеры и инвалиды должны быть обеспечены продуктами.

«Мы должны для этих людей обеспечить все социальные выплаты, без лишних бюрократических рогаток для подтверждения тех или иных вопросов, как это сделала Россия», — подчеркнул депутат.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что по данным Министерства здравоохранения Украины, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 645 человек. Скончались 17 пациентов.