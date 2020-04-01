Симоньян раскрыла содержание беседы с Мантуровым о мерах против коронавируса

Москва, 1 апреля. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла содержание беседы с главой Минпромторга Денисом Мантуровым о предпринимаемых мерах в борьбе с коронавирусом. В частности, речь шла о производстве в России масок и антисептиков.

По ее словам, выяснилось, что огромное количество российских предприятий уже перевели на производство масок, антисептиков и всего, что сейчас необходимо больницам. Также продолжаются закупки в Китае.

«Еще в феврале мы помогли им, а теперь они за это в приоритете помогают нам», — сообщила Симоньян в свое Telegram-канале.

Осложняет ситуацию необходимость сертифицировать продукцию, от чего совершенно никак нельзя отказываться: «уже были случаи, когда пытались продавать антисептики и маски, которые ни от чего не защищают, только создают иллюзию».

Напомним, пакет законов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса, был принят Госдумой, а затем и Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании во вторник. Все инициативы направлены на реализацию поручений президента, связанных с пандемией COVID-19. Подробнее с нововведениями можно ознакомится в материале Федерального агентства новостей.

По данным на вечер 31 марта, власти 51 региона РФ ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. В частности, ограничения действуют в таких регионах, как Московская область, Петербург, Архангельская область, Калининградская область, Новгородская область, Коми, Татарстан и других. Гражданам разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.