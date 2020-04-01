Потерявшим работу из-за пандемии москвичам рассказали о нюансах получения компенсаций

Москва, 1 апреля. Сотрудники Оперативного штаба в Москве по борьбе с коронавирусом ответили на самые задаваемые вопросы населения на фоне введенного режима карантина.

Граждане интересуются, как быть в ситуации, если работодатель уволил сотрудника, вместо того, чтобы перевести на карантин и дистанционный режим работы.

Специалисты говорят, что претендовать на компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей могут те москвичи, кто встал на учет по безработице до 31 марта и успел отработать в нынешнем году не менее 60 дней. Этим гражданам не придется писать дополнительных заявлений на компенсацию, она будет начислена автоматически.

Согласно распоряжению московских властей, признанным безработным в период режима самоизоляции и в течение 30 суток после него также полагаются региональные выплаты. На ежемесячную компенсацию могут рассчитывать те граждане, которые проходят профобучение по целевому направлению от Центра занятости.

Оперштаб сообщает, что для получения компенсации по безработице из-за карантинных мер следует подать заявку на услугу «Регистрация в качестве безработного» на официальном сайте Центра занятости. Все необходимые документы можно приложить в режиме онлайн.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что жителей Москвы и области на 3 месяца освободят от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующие распоряжения подписали глава Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Меры приняты в связи с введенным режимом самоизоляции.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.