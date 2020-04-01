Триполи, 1 апреля. Средствами ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Ат-Тавиша на юге Триполи был сбит турецкий беспилотник, который вылетел из авиабазы «Митига».

Об этом сообщил отдел военной информации ЛНА. Турецкий БПЛА был сбит вечером 31 марта.

Отмечается, что это уже пятый турецкий беспилотник, сбитый 31 марта в различных районах Ливии.

Ранее официальный представитель ЛНА генерал Ахмад Мисмари раскрыл общие потери иностранных наемников на службу у ПНС. По его данным потери составляют более 1 тыс. человек, причем почти половину из них боевики понесли на прошлой неделе.