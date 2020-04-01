СМИ узнали о возможном внедрении QR-кодов для выхода из дома москвичам

Москва, 1 апреля. В условиях режима самоизоляции жителям Москвы возможно придется получать QR-код на сайте мэрии для каждого выхода из дома.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на служебную презентацию в администрации города, при отсутствии кодов полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов. При этом штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.

Жителей столицы разделят на несколько условных групп. В частности, «работающие» граждане смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов. Будут также действовать «длительные разовые / периодические поездки по городу или за город». Ими можно воспользоваться, к примеру, когда нужно выехать в поликлинику.

Еще одну заявку можно подавать при «срочном выходе по базовым потребностям»: поход в магазин, выгул собаки. Пропуск понадобиться даже для выноса мусора.

Есть группа москвичей, которые смогут передвигаться без ограничений: это силовые ведомства, правительство, мэрия, члены Госдумы и Совфеда.

Для получения пропуска нужно будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получив доступ к «личному кабинету». Здесь указывается «фактическое место жительства», крепится фото. После завершения регистрации можно будет оставлять заявки. На каждую операцию будут выдавать QR-код. Лишь после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) можно выйти из дома.

Для контроля за перемещением москвичей, кроме патрульных полицейских и бойцов Росгвардии, могут быть задействованы данные биллинга сотовых операторов, камеры уличного наблюдения, а также информация о банковских трансакциях «вне своего района».

Отметим, во вторник пакет законов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса, был принят Госдумой, а затем и Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании. Все инициативы направлены на реализацию поручений президента, связанных с пандемией COVID-19. Подробнее с нововведениями можно ознакомится в материале Федерального агентства новостей.

По данным на 31 марта, общее число заболевших в России составило 2337 человек, заболевание зафиксировано в 73 регионах, передает «Газета.ру». Всего скончалось 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания в Москве — 387, среди них значительное число молодых пациентов.