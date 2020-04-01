Москва, 1 апреля. В Донбассе нет никаких российских войск, а его жители не желают возвращаться под власть Украины после зверств, которые они видели со стороны украинских карателей, заявила певица Лолита Милявская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона о якобы вине России в развязывании конфликта, Лолита ответила, что она ничего не знает про участие РФ.

«Люди, живущие в Донбассе, на вопрос о том, хотят ли они вернуться в состав Украины, отвечают — «нет, после тех зверств, которые мы видели, мы хотим только в Россию», — говорит певица.

Она отметила, что это слова обычных людей, а не политиков.

Ранее сообщалось, что американские Вооруженные силы намерены до конца года отыскать подрядчиков для строительства четырех военных объектов на Украине. Согласно первым двум проектам, в Киевской и Николаевской областях будут построены центры боевой подготовки, предназначенные для размещения 200–300 военнослужащих.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, после того как в Киеве произошел государственный переворот. Жители восточных регионов страны отказались признавать новую власть и объявили о своей независимости. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о перемирии, ВСУ продолжают систематически обстреливать территорию республик Донбасса.