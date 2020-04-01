Военные ВСУ вынуждены питаться просрочкой из одной пластиковой посуды

Луганск, 31 марта. Украинские военные грубо нарушают санитарные нормы, несмотря на объявленный ранее карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

По его словам, в подразделениях ВСУ, действующих в Донбассе, все чаще наблюдаются перебои с продовольствием. Эти проблемы вызваны логистическими сложностями и резким ростом цен на продукты на Украине.

«Со слов нашего информатора, личный состав одного из подразделений 59 бригады ВСУ уже несколько недель кормят просроченными консервами», — сообщил Осадчий.

Более того, продукты, отправляемые на стол украинских военных, не проходят надлежащую термическую обработку и подаются в полусыром виде. Военнослужащим ВСУ не хватает посуды и приборов.

«Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же наспех помытой пластиковой посуды. При приеме пищи наблюдаются очереди, что способствует распространению коронавируса. Все обращения и жалобы личного состава командованием игнорируются», — приводит слова представителя ЛНР издание «ПолитНавигатор».

Осадчий отметил, что в итоге солдаты 59 бригады ВСУ уже столкнулись с ростом кишечных заболеваний и пищевых отравлений. За последние два дня были госпитализированы более двадцати военнослужащих. Кроме того, подобная обстановка может привести к распространению среди украинских военных коронавирусной инфекции.

Ранее депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, ссылаясь на источник в Минздраве и фракции «Слуга народа» рассказал, что глава ведомства Емец не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план по противодействию коронавирусу. Поэтому им якобы было принято решение об отставке. Минздрав Украины сообщал о 480 заразившихся новым типом коронавируса в стране, 11 человек скончались, шесть пациентов выздоровели.