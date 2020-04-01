Пригожин рассказал о выплаченных вместе с Валерией 66,9 млн руб. налогов

Москва, 1 апреля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какие сложности возникают у музыкантов в условиях карантина из-за коронавируса. Также он раскрыл сумму налогов, которые он платит вместе с женой Валерией, передает KP.RU.

Из-за ограничений многие музыканты вынуждены отменять концерты и ограничиваться онлайн-выступлениями. Некоторые пользователи в социальных сетях возмущаются, что артистам платят даже за домашние концерты в соцсетях.

Продюсер Иосиф Пригожин призвал поклонников считать не доходы, а расходы музыкантов. Он подчеркивает, что артисты зарабатывают не только для себя, но и для своего коллектива.

«У Валерии коллектив — 16 человек. У всех семьи, большинство в Москве снимают квартиры. Кто им будет платить зарплату, кто их будет кормить?» — задает встречный вопрос Пригожин.

Также за счет выступлений содержатся концертные залы, что обеспечивает множество рабочих мест. Большие суммы приходится тратить за продвижение, оборудование, клипы и т. д.

«Да, доходник большой, но и расходник внушительный. Одних только налогов за прошлый год мы на двоих с Валерией, как индивидуальные предприниматели, заплатили около 13,3 млн рублей. И после этого люди хотят, чтобы артист работал бесплатно и жил в нищете?» — недоумевает продюсер.

Иосиф Пригожин посчитал налоги, и сообщил, что на двоих с Валерией за последние 10 лет они отдали государству 66,9 млн рублей.

Он обращает внимание, что расходы за концерт Валерии в онлайн-кинотеатре взяли на себя спонсоры, а для зрителей эфир ничего не стоил. Пригожин говорит, что артисты дают множество благотворительных концертов, но про них сейчас никто не хочет вспоминать.