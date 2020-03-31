США грозит рекордный уровень безработицы

Вашингтон, 31 марта. Главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди прогнозирует во втором квартале 2020 года резкий рост безработицы в США, который может побить все возможные рекорды.

Согласно прогнозу Харди, уже в середине текущего года безработица в Соединенных Штатах превысит уровень 10,8%, который был зафиксирован в 1982 году.

Поскольку американская экономика во многом ориентирована на сектор услуг, отмечает аналитик, такой уровень безработицы может поставить под угрозу сохранение огромного числа рабочих мест, передает Лента.ру.

Ранее сообщалось, что на текущий момент в США за пособием по безработице обратились 3,3 миллиона американцев. При этом необходимо учесть тот факт, что, помимо официальной, существует и так называемая скрытая безработица, которая оценивается специалистами как минимум в 30% сверх зарегистрированного числа безработных.

Примечательно, что некоторые американские политики уже сейчас заявляют, что, если распространение коронавируса не будет остановлено, то безработица в США может достичь рекордных 30%, что сравнимо с показателями Великой депрессии. Это может грозить крайне тяжелыми социальными катаклизмами.

По данным на вечер 31 марта, в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции погибли 3415 человек. Количество смертей от заболевания превысило китайский показатель, передавала «Газета.ру». Инфекцией в стране заразились 174 тысячи человек. Сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 67 тысяч случаев инфицирования COVID-19.