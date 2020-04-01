Москва, 31 марта. Необходимо оставаться дома, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, заявил главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции, напомнив его важности.

«Надо сидеть дома, чтобы не умереть. И для того, чтобы не заразить тех людей, которые могут умереть», — сказал Петриков, выступая в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Он отметил, что большинство людей в состоянии пережить заражение коронавирусом и перенести болезнь без серьезных последствий для организма. Однако люди с ослабленным здоровьем могут скончаться.

«Вот для этого и надо сидеть дома, чтобы не сделать плохо окружающим и себе», — подчеркнул Петриков.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 800 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 38 тысяч человек.

В России зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 120 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.