Зеленский теряет власть на Украине, пока «слуги народа» мирятся с Порошенко

30 марта украинские депутаты штамповали судьбоносные решения в чрезвычайном режиме. Рада фактически обзавелась новой коалицией, пополнила состав правительства, уступила часть суверенитета в пользу МВФ и дала «зеленый свет» рынку земель сельскохозяйственного назначения.

Грустный уход Сивохо

Прологом к насыщенному дню стала запоздалая весть об увольнении Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО. Путь шоумена в украинской политике вышел коротким и поучительным. Сивохо открыто выступал за мир в Донбассе, за что подвергался травле оппонентов и открытым угрозам со стороны радикалов.

Развязка наступила в начале марта, когда внештатный советник презентовал свою платформу примирения. Националисты попросту затолкали его и сбили с ног. Никто из нападавших не понес ответственности за свои действия. Зеленский не стал заступаться за соратника, многозначительно и трусливо промолчав.

«Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса», — написал Сивохо на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик подбодрил себя надеждами на продолжение борьбы.

«Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам», — заключил Сивохо.

Что ж, бывшему КВН-щику подобает сохранять оптимизм. Но уже ясно, что в этой борьбе Сергей не дождется поддержки от вчерашних соратников.

Бесславный уход Сивохо не сулит ничего доброго еще одному шоумену.

Зе-команда растеряла монобольшинство

Вслед за триумфом Владимира Зеленского на президентских выборах партия президента впервые в истории украинского парламентаризма получила абсолютное большинство голосов в Раде. Но эта победа не сулила спокойной жизни. Очень уж противоречивая публика собралась под знаменами «Слуг народа».

По каждому значимому вопросу из лагеря Зе-команды звучали противоречивые сигналы. Пока Зеленский пытался позиционировать себя как президент мира, часть его соратников уже спелась с националистами, требуя «войны до победного конца». Пока депутат Макс Бужанский ратовал за прекращение языкового геноцида, лица более официальные настаивали на тотальной украинизации.

Картина дополнилась недостатком политической сноровки и совсем уж легкомысленным поведением некоторых (точнее говоря, многих) «слуг народа». Кто-то искал продажной любви прямо в сессионном зале, кто-то делился откровениями с нашумевшим «джокером». Не блистали единством и другие ветви власти. Экс-премьер Алексей Гончарук открыто говорил о «примитивном» понимании экономических процессов Зеленским и на финише сроднился с командой Петра Порошенко.

30 марта засвидетельствовало раскол в президентской политической силе. Партия Зеленского не сумела консолидировать голоса по всем ключевым вопросам.

Не тот приговор для Порошенко

Зеленский собрал депутатов под предлогом неотложных мер по борьбе с коронавирусом. На деле парламентарии спешили удовлетворить западных кредиторов в лице Международного валютного фонда. МВФ давно и настойчиво требовал от Киева открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, фонд не желал возвращения «Приватбанка» в руки олигарха Игоря Коломойского. Крупнейший на Украине банк национализирован в каденцию Петра Порошенко за скромную одну гривну.

Явка на ответственное заседание не впечатлила. В зале собралось менее 200 депутатов при кворуме 225. Таким образом, Рада не была полномочна принимать какие-либо решения. На это обращали внимание оппозиционеры, а вот на оппозиционеров никто не обращал внимания. Чтобы принять необходимые законы, «слуги народа» прибегли к старому-доброму «кнопкодавству», то есть голосованию от имени коллег-прогульщиков. Несмотря на эти «маленькие хитрости», необходимого количества голосов не набиралось.

Выручил Петр Алексеевич. Его «Европейская солидарность» и «Голос» Вакарчука подставили Зеленскому плечо, что позволило украинским парламентариям достичь поставленных задач. В общем, вчерашние политические оппоненты теперь вместе. Вероятнее всего, в обмен на недостающие голоса Порошенко обещана индульгенция по его многочисленным уголовным делам. На «Олимпийском» Зеленский обещал стать Порошенко приговором. Избиратели не учли, что приговоры бывают и оправдательными.

Сам же глава Украины явно утратил контроль над парламентом.

«У Зе уже нет своего большинства, не на кого опереться. Дело идет к тому, что к осени будет зреть роспуск парламента и досрочные выборы», — сказал известный политолог Вадим Карасев в интервью для издания «Страна».

Судьба украинской земли

После многолетних отлагательств Рада покончила с мораторием на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Многие украинцы панически боялись этого решения. Нужно сказать, что открытие рынка земли само по себе не является трагедией. Он успешно функционирует в большинстве стран мира, в том числе и в ЕС, на который привыкли равняться в Киеве.

Другое дело, что подобные реформы требуют надлежащей подготовки. Справедливые нарекания вызвало грубое нарушение конституции во время принятия законопроекта. А главное, рынок земли был открыт по требованию и в интересах Международного валютного фонда, от которого украинцы не ждут ничего доброго. Вспомнить хотя бы десятикратное подорожание тарифов на ЖКХ после Майдана…