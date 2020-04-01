В Ливийской армии назвали общие потери уностранных наемников ПНС

Триполи, 31 марта. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари раскрыл общие потери иностранных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. По его словам, погибли более тысячи человек.

«Общие потери иностранных наемников ПНС в Триполи, Мисурате и Аль-Ватыи составили более тысячи человек, особенно понесли потери в последние 72 часа в Триполи и Мисурате, 500 человек конкретно на прошлой неделе», — сообщил представитель ЛНА.

При этом Мисмари уточнил, что тела убитых командиров и известных личностей перевозятся «Ливийскими авиалиниями» в Турцию, затем в Сирию для захоронения.

По словам представителя ЛНА, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «восполняет потери новыми партиями, оснащенные всем необходимым для боевых действий». Наемников перевозят гражданскими рейсами в аэропорт Мисураты и Триполи.

Как сообщалось ране, ПНС Ливии продолжает сотрудничать с Анкарой на регулярной основе, получая оттуда партии оружия, сирийских наемников из Идлиба и БПЛА. ПВО Ливийской национальной армии продолжает методично сбивать турецкие БПЛА — один из последних сбили к югу от Злитена.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное поставкам Турции на регулярной основе контрабандными маршрутами вооружения для ПНС Ливии, в том числе, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отметим, эти ударные и разведывательные турецкие дроны активно используются ПНС против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.