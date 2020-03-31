Нью-Йорк, 31 марта. Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных из мест лишения свободы из-за угрозы коронавируса, сообщил глава города Билл де Блазио.

«По состоянию на конец понедельника освобождено 900 заключенных из нашей тюремной системы», — заявил мэр Нью-Йорка.

Ранее де Блазио говорил, что в тюрьмах не должны содержаться лица старше 70 лет или те, кто имеют серьезные проблемы со здоровьем, подчеркивая, что речь не идет об опасных преступниках.

Недавно Федеральное бюро тюрем США сообщило, что в тюрьмах США выявлено 19 случаев заражения коронавирусом среди заключенных. Столько же случаев заражения зафиксировано среди персонала пенитенциарных учреждений.

«Газета.ру» сообщает, что российское посольство в Вашингтоне в связи с появлением информации о заражениях COVID-19 в американских тюрьмах отправило в Госдепартамент запрос о состоянии заключенных в колониях россиян.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».