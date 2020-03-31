Apple-блогер назвал дату выпуска бюджетного iPhone

Москва, 31 марта. Блогер Джон Поссер озвучил дату выхода компактного iPhone. По его словам, 30 марта руководство компании Apple провело закрытое совещание, в ходе которого обсуждалась дата выхода нового бюджетного iPhone, который станет преемником версии SE. Поссер отметил, что презентация нового смартфона состоится 15 апреля, а с 22 апреля он будет доступен для предзаказа. В конце апреля новые смартфоны появятся в продаже.

По предварительным данным, новинка получит название iPhone 9. Размер нового смартфона составит 4,7 дюймов. При этом новый смартфон унаследовал некоторые особенности iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке. Кроме того, новый iPhone 9 получит платформу A13, которая используется в iPhone 11. Стоимость iPhone 9 составит 399 долларов.